Jugendliche aus dem Augsburger Land finden neue Freunde aus Frankreich

Plus Fremdsprache mit Action: Jugendliche aus dem Landkreis treffen auf Gleichartige aus Frankreich. Bei einem schwäbischen Gericht kommt eine junge Französin ins Schwärmen.

Wasserskifahren, Siebdruck kennenlernen und dabei auch noch sein Französisch verbessern. Das ist nur ein kleiner Einblick in das Programm der 19 Jugendlichen aus dem französischen Geromagny und dem Landkreis. "Ich habe hier schon neue Freunde gefunden", sagt die 14-jährige Magdalena aus Nordendorf: "Wir haben natürlich schon Nummern ausgetauscht und eine WhatsApp-Gruppe erstellt."