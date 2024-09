Jugendlicher bedroht seine Großeltern mit einem Messer

Großaufgebot der Polizei sperrte am Donnerstag die Bahnhofstraße in Dinkelscherben ab. Hintergrund war offenbar eine Bedrohungslage. Ein Jugendlicher soll seine Großeltern mit einem Messer bedroht haben. Das teilt ein Sprecher der Polizei Zusmarshausen auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Bedrohung mit Messer: Festnahme in Dinkelscherben

Demnach rief der Vater des Jugendlichen am Donnerstag gegen 13.40 Uhr die Polizei. Er befand sich laut Polizei zusammen mit seinem Sohn und den Großeltern in der Wohnung in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben. Die Wohnung befindet sich in einem Gebäude, in dem auch Gästezimmer vermietet werden. Was sich dort genau abgespielt hat, ist noch unklar. Fest steht, dass die Polizei mit etlichen Einsatzkräften ausrückte und die Straße vor dem Haus abgesperrte. Auch Einsatzkräfte aus Augsburg waren im Einsatz.

Wie der Sprecher der Polizei Zusmarshausen mitteilt, kam der Jugendliche schließlich aus dem Haus heraus und wurde festgenommen. Verletzte gibt es nicht. Genauere Angaben zu einem möglichen Motiv konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht machen.