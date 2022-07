Dinkelscherben

vor 49 Min.

Junge Theatergruppe legt sich in Dinkelscherben ins Zeug

Die junge Theatergrupppe auf der Bühne in der Philipp-Melanchthon-Kirche in Dinkelscherben.

Plus Ende Hut, alles Hut - die junge Theatergrupe in Dinkelscherben führt das Stück "Der Florentinerhut" auf. Beim Publikum springt der Funke über. Worum es im Stück geht.

Ein unaufmerksamer Moment, ein dummer Zufall - und das ganze Leben steht kopf. Das wurde beim Stück der jungen Theatergruppe in DInkelscherbern klar. "Der Florentinerhut" wurde am Wochenende in die Philipp-Melanchthon-Kirche Dinkelscherben gezaubert.

