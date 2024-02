Junger Mann will acht Packungen Kaffee stehlen – und landet im Arrest

Ein 21-Jähriger wird in Dinkelscherben dabei erwischt, wie er acht Packungen Kaffee stehlen möchte. Dann kommt es laut Polizei zu einem "heftigen Gerangel."

Acht Packungen Kaffee wollte ein 21-Jähriger am Montagvormittag im Netto in Dinkelscherben klauen. Das berichtet die Polizei. Demnach beobachte ein Mitarbeiter den mutmaßlichen Dieb und wies in an, die Ware wieder herauszugeben. Daraufhin soll der 21-Jährige versucht haben zu flüchten. Im Kassenbereich konnte er allerdings vom Filialleiter aufgehalten werden. Im Anschluss daran kam es laut Polizei zu einem "heftigen Gerangel" zwischen den beiden in dessen Verlauf der 21-jährige den Filialleiter in den „Schwitzkasten“ nahm und ihn dabei leicht verletzte.

Dem wehrhaften Filialleiter gelang es den 21-Jährigen zu überwältigen und der Polizei zu übergeben. Noch vor Ort konnte festgestellt werden, dass der junge Mann Täter mehrere hundert Euro Bargeld bei sich hatte und somit die knapp 60 Euro für den Kaffee problemlos hätte bezahlen können. Der 21-Jährige wurde vorläufige festgenommen und zunächst zur Polizei nach Zusmarshausen gebracht.

Der Mann stand lau Polizei weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss. Nach Beendigung verschiedener polizeilicher Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg in den Arrest beim Polizeipräsidium Augsburg gebracht. Nun soll ein Richter über den Fall entscheiden. (kinp)