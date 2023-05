Bei 15 Grad ins Wasser: Kaltstart für die Freibadsaison im Augsburger Land

Wackere Freibadfans wagten den Sprung ins aktuell besonders kalte Nass in Dinkelscherben. Neben den niedrigen Temperaturen haben viele Bäder heuer noch ein anderes Problem.

Kurz vor dem Startschuss kommt für einen kurzen Moment die Sonne raus. Die Außentemperatur liegt bei etwa 15 Grad, das Wasser ist genauso kalt. Echte Freibadfans lassen sich davon aber nicht abschrecken und wagen den Sprung ins aktuell besonders kühle Nass. In Dinkelscherben haben etwa 100 Hartgesottene die Freibadsaison eröffnet - andere Bäder wollen in den kommenden Tagen nachziehen. Echtes Freibadwetter lässt aber noch auf sich warten.

Das Freibad ist aktuell nichts für Warmduscher

Dem Dinkelscherber Christian Eberhardt ist das egal. Er war einer der sogenannten "Icemen", die am Sonntag den Sprung ins große Becken des Dinkelscherber Freibads gewagt haben. "Die ersten 25 Meter sind saukalt, dann geht's", resümiert der 55-Jährige. Schon etliche Male sei er beim Anbaden dabei gewesen. An manchen ersten Badetagen sei das Wetter durchaus schlechter gewesen. Einmal, erinnert sich Eberhardt, habe es kurz zuvor sogar geschneit. Da nutzt dann auch die Weihnachtsmann-Mütze nichts mehr, mit der Eberhard in Wasser sprang. Dafür gab es einen Sticker, auf dem steht: "Der Besitzer dieses Aufklebers ist kein Warmduscher."

Mit Weihnachtsmann-Mütze wagten sie den Sprung ins aktuell besonders kühle Nass. Im Bild von links: Markus Winterstein, Christian Eberhardt, Simon Seitz und Lucas Fröhlich. Foto: Marcus Merk

Die müssen wohl noch eine ganze Weile warten, bis sie sich ins Freibad trauen. Denn auch in den kommenden Tagen ist wechselhaftes Wetter bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen angesagt. Doch auch wenn die Sonne sich hoffentlich bald wieder mehr blicken lässt - etliche Freibäder im Augsburger Land stehen vor einem ganz anderen Problem. Weil es an Personal fehlt, müssen einige öfter schließen als in den vergangenen Jahren. Das größte Freibad im Landkreis, die Gersthofer Gerfriedswelle, bleibt deshalb voraussichtlich immer mittwochs geschlossen. In Meitingen konnte die Badesaison nur mit Müh und Not gerettet werden - geschlossen bleibt das Bad dennoch voraussichtlich jeden Montag und Dienstag. In Dinkelscherben soll das Bad immer mittwochs zubleiben, weil es an Personal fehlt. An allen anderen Tagen steht einer Abkühlung aber nichts im Wege - auch, wenn die aktuell wohl noch nicht nötig ist. Nach dem Saisonstart in Dinkelscherben wollen nun auch die anderen Bäder im Landkreis nach und nach öffnen. Eine Übersicht:

Öffnungszeiten der Freibäder im Landkreis Augsburg 2023

Gerfriedswelle Gersthofen In der Gerfriedswelle geht es am Mittwoch, 17. Mai, los. Außer am Eröffnungstag öffnet das Freibad dann voraussichtlich täglich, außer mittwochs, von 10 Uhr 19 Uhr.



In der Gerfriedswelle geht es am Mittwoch, 17. Mai, los. Außer am Eröffnungstag öffnet das dann voraussichtlich täglich, außer mittwochs, von 10 Uhr 19 Uhr. SunSplash Meitingen Der offizielle Saisonstart im Meitinger Freibad ist am Samstag, 27. Mai. Dort bleibt das Bad voraussichtlich immer montags und dienstags geschlossen.

Der offizielle Saisonstart im Meitinger ist am Samstag, 27. Mai. Dort bleibt das Bad voraussichtlich immer montags und dienstags geschlossen. Freibad Kutzenhausen Die Freibadsaison in Kutzenhausen startet am Donnerstag, 18. Mai - vorausgesetzt die Witterung lässt es zu. Bei gutem Wetter ist täglich geöffnet.

Die in startet am Donnerstag, 18. Mai - vorausgesetzt die Witterung lässt es zu. Bei gutem Wetter ist täglich geöffnet. Naturfreibad Fischach In Fischach wird am kommenden Samstag, 20. Mai, eröffnet. Auch hier soll jeden Tag gebadet werden können - vorausgesetzt das Wetter macht mit.

In wird am kommenden Samstag, 20. Mai, eröffnet. Auch hier soll jeden Tag gebadet werden können - vorausgesetzt das Wetter macht mit. Singoldwelle Schwabmünchen Die Saisoneröffnung ist voraussichtlich - je nach Witterung und Vorbereitungsfortschritt - für Samstag, 20. Mai, geplant. Noch laufen dort die Vorbereitungen, heißt es auf der Webseite der Stadt.

Aquamarin Bobingen Die Bobinger Freibadsaison startet schon am Donnerstag, 18. Mai. Bei gutem Wetter ist auch hier täglich geöffnet.

Lesen Sie dazu auch