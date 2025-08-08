Icon Menü
Dinkelscherben: Kampf gegen invasive Pflanzenarten

Dinkelscherben

Kampf gegen invasive Pflanzenarten

Junior-Ranger setzen sich aktiv für den Naturschutz ein. Am Welt-Ranger-Tag gab es eine besondere Aktion.
    Am Welt-Ranger-Tag haben die Ranger aus dem Naturpark Westliche Wälder Goldruten auf dem Kaiserberg bei Dinkelscherben beseitigt.
    Am Welt-Ranger-Tag haben die Ranger aus dem Naturpark Westliche Wälder Goldruten auf dem Kaiserberg bei Dinkelscherben beseitigt. Foto: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e. V.

    Am 31. Juli war internationaler Welt-Ranger-Tag. An diesem Tag wird auf die Ranger-Arbeit für den Natur- und Klimaschutz aufmerksam gemacht, die nicht immer ungefährlich ist. Die Naturpark-Ranger aus den Westlichen Wäldern hatten sich dazu eine besondere Aktion ausgedacht. Gemeinsam mit den Junior-Rangern entfernten sie Goldruten am Kaiserberg bei Dinkelscherben. Die Goldrute, die in Kanada zuhause ist, zählt zu den sogenannten invasiven Pflanzenarten; sie verdrängt außerhalb der Gärten heimische Arten. Nach kurzer Einführung machten sich die Kinder mit Arbeitshandschuhen ausgestattet ans Werk. Mit purer Muskelkraft und jeder Menge Spaß ging es der Goldrute an den Kragen. (AZ)

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

