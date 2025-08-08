Kampf gegen invasive Pflanzenarten

Am 31. Juli war internationaler Welt-Ranger-Tag. An diesem Tag wird auf die Ranger-Arbeit für den Natur- und Klimaschutz aufmerksam gemacht, die nicht immer ungefährlich ist. Die Naturpark-Ranger aus den Westlichen Wäldern hatten sich dazu eine besondere Aktion ausgedacht. Gemeinsam mit den Junior-Rangern entfernten sie Goldruten am Kaiserberg bei Dinkelscherben. Die Goldrute, die in Kanada zuhause ist, zählt zu den sogenannten invasiven Pflanzenarten; sie verdrängt außerhalb der Gärten heimische Arten. Nach kurzer Einführung machten sich die Kinder mit Arbeitshandschuhen ausgestattet ans Werk. Mit purer Muskelkraft und jeder Menge Spaß ging es der Goldrute an den Kragen. (AZ)

