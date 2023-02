Dinkelscherben

Kassiererin überführt in Dinkelscherben eine Ladendiebin

Einer aufmerksamen Kassiererin ist es am Montag in Dinkelscherben gelungen, eine Ladendiebin zu überführen.

Eine 34-Jährige will in einem Supermarkt in Dinkelscherben mehrere Pfandbons einlösen. Als die Kassiererin genauer hinschaut, wird sie stutzig.

Einer aufmerksamen Kassiererin ist es am Montag in Dinkelscherben gelungen, eine Ladendiebin zu überführen. Die Angestellte wurde stutzig, als eine 34-Jährige plötzlich zahlreiche Pfandbons einlösen wollte. Der Mitarbeiterin des Supermarkts in der Ustersbacher Straße fiel auf, dass auf den Bons unterschiedliche Uhrzeiten aufgedruckt waren. Eine Überprüfung der Vidoeaufzeichnungen des Leergutautomaten ergab, dass sich die 34-Jährige Frau an der neben dem Gerät angebrachten Spendenbox für die Pfandmarken bedient hatte. Obwohl der entstandene Schaden laut Polizei mit knapp acht Euro sehr gering ausfällt, wird die Frau angezeigt. (thia)

