Dinkelscherben

16:59 Uhr

Kater Chester geht in Dinkelscherben alleine zum Tierarzt

Kater Chester geht zum Tierarzt in Dinkelscherben Der getigerte Kater Chester fühlt sich in der Praxis von Alexander Steinhart in Dinkelscherben tierisch wohl.

Plus Während die meisten Tiere wohl schnell wieder nach Hause wollen, fühlt sich der getigerte Kater Chester beim Arzt wohl. Ganz allein machte er sich auf den Weg in die Praxis.

Von Philipp Kinne

"Geht ein Kater zum Tierarzt ..." - was klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes, ist in Dinkelscherben genau so passiert. Kein Scherz. Dem sechs Jahre alten Kater Chester gefällt es in der Praxis offenbar so gut, dass er gar nicht mehr gehen wollte. Ganz allein machte er sich auf den Weg zum Tierarzt. Das Wichtigste vorweg: Chester geht es gut, versichert die Besitzerin.

