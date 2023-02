Keine Solarenergie wegen Denkmalschutz? Landrat: "Das ist total absurd"

Bremst der Denkmalschutz die Energiewende? Bei einem Fall aus Dinkelscherben schaltet sich jetzt Landrat Sailer ein. Seine Devise: "Klimaschutz sticht Denkmalschutz."

Energie aus Sonnenlicht gilt als ein wichtiger Baustein in der Energiewende. Dass dafür mehr Solaranlagen installiert werden müssen, liegt auf der Hand. Doch nicht auf jedem Dach darf Energie produziert werden. Bei denkmalgeschützten Gebäuden waren bislang keine Photovaltik (PV)-Anlagen erlaubt. Das sollte sich ändern. Doch auch die geplanten neuen Regeln sorgen für Unmut. Zum Beispiel in Dinkelscherben. Dort kommt wegen des Denkmalschutzes auf dem Dach des alten Rathausstadels nur eine bestimmte Anlage infrage, die der Gemeinde viel zu teuer ist. Nun schaltet sich Landrat Martin Sailer ( CSU) in die Debatte ein.

Denkmalschutz: Photovoltaikanlage muss in Dinkelscherben optisch zum Dach passen

Er sagt: "Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie wir es in diesem Land so schaffen wollen, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben." Denn die Gesetzesänderung führt zwar dazu, dass grundsätzlich PV-Anlagen auch auf denkmalgeschützten Häusern angebracht werden dürfen. Sind die Gebäude öffentlich einsehbar, müssen die Anlagen aber optisch zum Dach passen. Im aktuellen Fall aus Dinkelscherben bedeutet das: Die Anlage muss rot sein. Das Problem: "Diese Teile werden leider nur von ganz wenig Herstellern angeboten, haben einen etwas schlechteren Wirkungsgrad und sind teurer als Standardmodule", erklärt Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb. Weil der Gemeinde dadurch Mehrkosten von etwa 13.500 Euro entstehen würden, liegt das Projekt auf Eis.

Auch in anderen Kommunen im Landkreis sitze der Frust über die strengen Regeln in Sachen Solarenergie tief, heißt es aus dem Landratsamt. Denn mit den Auflagen steigen die Kosten. "Anstatt froh zu sein, dass es Kommunen gibt, die sich trotz der allseits angespannten Haushaltslage dazu entscheiden, in grüne Energiegewinnung zu investieren, sorge man jetzt dafür, dass sie von diesen Planungen wieder Abstand nehmen, weil ihre Kosten für optisch angepasste Bauelemente explodieren. Das ist doch total absurd", kritisiert Landrat Sailer Sailer. Seine Devise: "Klimaschutz sticht Denkmalschutz."

Aus Sicht des Landrats muss der aktuelle Gesetzentwurf angepasst werden. Sailer verspricht, die Kommunen "nach Kräften dabei unterstützen, dass sie ihre Planungen im Sinne des Klimaschutzgedankens umsetzen können".

