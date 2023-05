Kradfahrer wird bei Dinkelscherben von der Sonne geblendet und stürzt

Ein 39-Jähriger ist mit seinem Leichtkraftrad von Dinkelscherben in Richtung Oberschöneberg unterwegs. Aufgrund der Sonne erkennt er zu spät, dass der Lkw vor ihm bremst.

Weil ihn die Sonne so stark blendete, ist ein 39-jähriger Mopedfahrer am Dienstag gestürzt. Der Mann war laut Polizei gegen 12.15 Uhr auf der Staatsstraße von Dinkelscherben in Richtung Oberschöneberg unterwegs.

Als vor ihm ein Lkw seine Geschwindigkeit verringerte, um abzubiegen, erkannte dies der Zweiradfahrer zu spät. Er bremste daraufhin laut Polizei so stark, dass er vom Krad stürzte und sich einige Schürfwunden an Armen und Beinen zuzog. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (thia)