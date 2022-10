Unfall in Dinkelscherben: Lastwagen bleibt an Bahnunterführung hängen

Das gemietete Gefährt war für die Unterführung an der Ustersbacher Straße schlicht zu hoch.

Gedankenlosigkeit dürfte nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in der Eisenbahnunterführung an der Ustersbacher Straße in Dinkelscherben ereignete. Der 51-jährige Fahrer eines gemieteten 7,5-Tonnen-Lkw mit großem Kastenaufbau befuhr zur Unfallzeit die Ortsverbindungsstraße von Ustersbach in Richtung Dinkelscherben.

An der nur 3,10 Meter hohen Bahnunterführung vergaß er offenbar, dass der gemietete Lkw eine Höhe von 3,50 Meter hatte. Der Lastwagen prallte daher mit dem Aufbau gegen die Brücke. Dabei wurde der Kastenaufbau stark deformiert. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro. (AZ)