Lagerhalle in Dinkelscherben steht in Flammen

In einer Lagerhalle in Dinkelscherben ist ein Brand ausgebrochen. Mitten im Ort, im Bereich Mühlenweg/Mühlangerstraße, steht eine Lagerhalle in Flammen. Die Rauchentwicklung ist enorm. Kilometerweit sind am Sonntagmittag Rauchwolken zu sehen. Verletzte gibt es ersten Informationen der Polizei zufolge nicht. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Flammen zu löschen. In der Lagerhalle ist augenscheinlich Holz gelagert.

Mehr dazu in Kürze.