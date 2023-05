Land unter bei den Dinkelscherber Mountainbikern

Die ganze Nacht hindurch und auch während des Wettkampfes regnete es sehr stark. Das machte es für die jugendlichen Mountainbiker aus Dinkelscherben nicht einfach.

Die Dinkelscherbener Biker waren mit Wechselwäsche und Regenkleidung gut vorbereitet. Denn schon vor dem Bezirksfinale der Mountainbiker in Lindenberg im Allgäu schüttete es kräftig. Dennoch hatten die Schülerinnen und Schüler eine Menge Spaß.

Zunächst mussten fünf Technikübungen absolviert werden. Jeder Fehler brachte hierbei acht Strafsekunden für das Crosscountry-Rennen ein. Nach den Technikprüfungen hatten die Jugendlichen um Sportlehrer Stefan Hackenberg Zeit, die Rennstrecke unter die Lupe zu nehmen. Nach Aussage der Veranstalter war der technisch anspruchsvolle Rundkurs in den letzten 20 Jahren niemals so nass wie am Renntag.

Das Trikot passt perfekt zum Trail. Foto: Stefan Hackenberg

Dinkelscherben Mountainbiker schneiden gut ab

Letztendlich konnten alle im Rennen gute Platzierungen erzielen und ohne folgenschweren Sturz im Ziel ankommen. In der Klasse der Jungen IV belegten Niklas Mayer, Ben Müller, Phillip Schmid und Ben Schmidtlein einen hervorragenden 5. Platz und bei den Jungen III kamen Emmanuel Hein, Maximo Gargano, Luis Weikhart und Isabell Schinol auf einen guten 6. Platz. Beide Teams waren die besten Mittelschulen in ganz Schwaben. (AZ)

