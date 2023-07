Landwirte verhindern Schlimmeres: Bei Häder brennt ein Acker ab

Eine größeren Brand verhinderten Landwirte in Häder zusammen mit den örtlichen Feuerwehren. Einsatz am Samstagnachmittag.

Als am Samstagnachmittag ein Getriedeacker bei Häder durch einen Mähdrescher abgeerntet wurde, bemerkte der Fahrer gegen 15.20 Uhr, dass in einem bereits abgeernteten Bereich Rauch aufstieg. Er verständigte umgehend die Feuerwehr sowie einen benachbarten Landwirt. Laut Polizei reagiert dieser perfekt, indem er mit dem Pflug eine Schneise zwischen der Brandstelle und einer angrenzenden Halle zog. So konnte im Zusammenspiel mit der Feuerwehr ein größerer Brand verhindert werden. Die Brandursache dürfte vermutlich im Zusammenhang mit dem Ernteprozess stehen, eine fahrlässige Brandstiftung kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

Der Schaden ist gering

Insgesamt brannten ca. 250 Quadratmeter Acker ab. Der entstandene Schaden dürfte bei ca. 350 Euro liegen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Dinkelscherben, Häder und Lindach mit ca. 50 Einsatzkräften. (dav)

