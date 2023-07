Dinkelscherben

vor 21 Min.

Lastwagen bleibt bei Dinkelscherben stecken: So kam es zum Bahn-Chaos

Am Tag nach dem Unfall am Donnerstagabend wurden die Schäden behoben. Inzwischen fahren die Züge wieder nach Plan.

Plus Ein Laster bleibt bei Dinkelscherben in einer Unterführung stecken. Die Folge ist ein Unfall, der für etliche verspätete Züge sorgt. Wie konnte es dazu kommen?

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Etliche Pendler kamen am Freitag wohl zu spät zu ihrer Arbeitsstelle. Der Grund: Ein Lastwagen beschädigte am Donnerstagabend eine Bahnbrücke bei Dinkelscherben. Eines der beiden Gleise an dieser Stelle musste bis Freitagmittag gesperrt werden. Der etwa vier Meter hohe Laster war deutlich zu groß, um durch die nur rund drei Meter hohe Unterführung zu fahren. Wie konnte es zu dem folgenschweren Unfall kommen? Der Eigentümer des Fahrzeugs sucht nach einer Erklärung.

Dieser Lastwagen blieb am Donnerstagabend in der Unterführung stecken. Augenscheinlich ist er schwer beschädigt worden. Foto: Philipp Kinne

In Gedanken verloren? Lastwagen bleibt in Unterführung stecken

Am Steuer saß ein 41-jähriger Mitarbeiter seines Holzhackbetriebs. Kurz vor 22 Uhr am Donnerstagabend habe er seinen Chef angerufen. "Ich habe gleich gefragt: wo steckst du fest?", erzählt der Eigentümer des Fahrzeugs. Denn eigentlich sei schon auf den ersten Blick klar, dass das große Fahrzeug niemals durch die schmale Unterführung passt. "Er war wohl einfach in Gedanken verloren", erzählt der Inhaber des Holzbetriebs. Sein Mitarbeiter habe zuvor Bäume verarbeitet, die beim Sturm in der vergangenen Woche umgestürzt waren. Auf dem Rückweg aus dem Dinkelscherber Ortsteil Ried habe er eigentlich kurz vor der Unterführung abbiegen wollen. Gedankenverloren sei er aber einfach geradeaus gefahren - bis es krachte. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht am Kopf verletzt. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf, heißt es im Bericht der Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen