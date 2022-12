Dinkelscherben

Lastwagen verursacht Auffahrunfall in Dinkelscherben

Einen Moment nicht aufgepasst, schon war der Unfall passiert. So ging es am Freitag einem Lastwagenfahrer in Dinkelscherben.

Zu spät bemerkt hat ein Lastwagenfahrer in Dinkelscherben die Aktion eines vor ihm fahrenden Autofahrers. Am Freitag, 16. Dezember, gegen 9.45 Uhr, fuhr in Dinkelscherben auf der Krumbacher Straße ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Sattelzug hinter dem Wagen eines 45 Jahre alten Mannes Richtung Ortsmitte. Der Autofahrer wollte nach links in die Spielangerstraße abbiegen, mußte allerdings verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des Sattelzuges bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (jah) Lesen Sie dazu auch Diedorf Senior verursacht Unfall und fährt unbeirrt weiter

