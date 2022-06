Lastwagenfahrer nach Unfall in Dinkelscherben verletzt

Bei einem Unfall bei Dinkelscherben bekommt ein junger Lastwagenfahrer Spiegelsplitter ins Gesicht. Er muss im Krankenhaus behandelt werden.

Ein 23-jähriger Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall bei Dinkelscherben leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war er am Mittwoch gegen 11.45 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Häder unterwegs. Dort kam ihm ein anderer Lastwagen entgegen. Die beiden Fahrzeuge streiften sich laut Polizei am Ortseingang in Dinkelscherben, auf Höhe der Schule. Dabei ging der Außenspiegel am Laster des jungen Mannes zu Bruch. Weil er das Fenster offen hatte, trafen ihn Splitter des Spiegels im Gesicht. Der Mann kam zur Behandlung ins Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Den Sachschaden an beiden Spiegeln schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. (kinp)