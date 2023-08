Dinkelscherben

Lebenskreis Dinkelscherben: Von der kleinen Idee zum großen Netzwerk

Plus Der Lebenskreis Dinkelscherben wurde als Anlaufstelle für alle sozialen Belange der Bürger gegründet. Mittlerweile stellt er ein gewaltiges Netzwerk aus Experten- und Ehrenamtlichen dar.

Familien mit sozialen Schwierigkeiten, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Kinder und Senioren, die aus unterschiedlichen Gründen keinen gesellschaftlichen Anschluss finden – es gibt sie überall im Augsburger Land. In der Öffentlichkeit werden solche Themen aber gerne totgeschwiegen, für die Betroffenen zieht das jedoch noch sehr viel mehr Probleme nach sich. An welche Anlaufstelle kann ich mich wenden? Welche Leistungsträger existieren in meinem Wohnort? Von wem bekomme ich schnell Hilfe? Die beiden Pädagoginnen Christine Völk und Elisa Spatz haben diese Problemfelder erkannt und vor drei Jahren ein neues Projekt ins Leben gerufen: Den Lebenskreis Dinkelscherben.

Dieser sollte erst einmal Transparenz in den Dschungel der Hilfs- und Beratungsangebote bringen, gleichermaßen aber auch als zentrale Anlaufstelle für die unterschiedlichen Belange dienen. Heute ist daraus eine umfassende Arbeitsgemeinschaft geworden, die zahlreiche professionelle Institute, Fachberater, Hilfsorganisationen und ehrenamtliche Helfer vor Ort miteinander vernetzt.

