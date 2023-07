Leser haben abgestimmt: Freibad in Dinkelscherben kommt am besten an

Unserer Redaktion wollte wissen: Welches Freibad im Augsburger Land ist das beste? Hunderte haben mitgemacht und für ihr Lieblingsbad abgestimmt.

Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke hilft nur eines: Abkühlung. Wie wäre es also mit einem Besuch in einem der vielen Freibäder im Augsburger Land? Wenn Sie wissen möchten, welches sich für einen Ausflug besonders lohnt, haben wir einen Tipp: das Panoramaband in Dinkelscherben. Das kommt bei unseren Leserinnen und Lesern jedenfalls am besten an. Doch das Bad landet bei unserer Abstimmung nur mit knappem Vorsprung auf dem ersten Platz.

Das sind die beliebtesten Freibäder im Augsburger Land

Hunderte Leserinnen und Leser haben in der vergangenen Woche abgestimmt. Das Ergebnis: mit 26 Prozent aller Stimmen belegt das Panoramabad in Dinkelscherben den ersten Platz, dahinter folgen die Singoldwelle in Schwabmünchen (24 Prozent) und auf Platz Drei das Aquamarin in Bobingen (20 Prozent). Zu Beginn der Woche lag das Schwabmünchner Bad bei unserer Abstimmung übrigens noch ganz vorn.

7 Bilder Welches ist das beste Freibad im Augsburger Land? Sie haben abgestimmt Foto: Dominik Durner (Archivbild)

Das Ergebnis zeigt auch, dass alle Freibäder im Augsburger Land ihre Fans haben. Auf den Plätzen vier bis sieben landen das Naturfreibad in Fischach, das Freibad Kutzenhausen, die Gefriedswelle in Gersthofen und das Sunsplash in Meitingen. (kinp)