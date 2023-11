Männer wollen Baggerlöffel in Dinkelscherben klauen

Einen versuchten Diebstahl meldet die Polizei im Dinkelscherber Ortsteil Lindach. Dort sollte offenbar ein Baggerlöffel gestohlen werden. Doch die Täter überlegen sich es dann doch anders.

Zu spät zur Einsicht kamen offenbar zwei Männer, die versucht haben, einen Baggerlöffel zu klauen. Wie die Polizei berichtet, luden die beiden den Baggerlöffel am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr zunächst den in ihr Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich in der Kreuzteilstraße in Lindach. Als die Männer anschließend bemerkten, dass an dem Anwesen eine Kamera angebracht ist, entluden sie den Baggerlöffel wieder und flüchteten, berichtet die Polizei.

Der Geschädigte beobachtete den Vorfall und verfolgte die beiden Männer. In Neuhäder verlor er sie allerdings aus den Augen. Kurze Zeit später tauchte das Fahrzeug der Männer dann wieder in Lindach auf. Diesmal konnte sich der Geschädigte das Nummernschild des Wagens notieren. So konnte einer der Täter schließlich ermittelt und festgenommen werden. Die Polizei prüft nun, ob er auch für andere Diebstähle von Baumaschinen verantwortlich ist. (kinp)