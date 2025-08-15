Lkw-Fahrer fährt gegen Gartenzaun und flüchtet

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Dinkelscherben. Dort rangierte am Donnerstagnachmittag ein Lastwagen in der Westendstraße. Dabei geriet das Fahrzeug gegen einen Gartenzaun. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer einfach davon, berichtet die Zusmarshauser Polizei. Den Sachschaden am Zaun schätzt sie auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. (kinp)

86424 Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis