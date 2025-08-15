Icon Menü
Dinkelscherben: Lkw-Fahrer fährt gegen Gartenzaun und flüchtet

Dinkelscherben

Lkw-Fahrer fährt gegen Gartenzaun und flüchtet

In Dinkelscherben ist ein Lastwagen gegen einen Gartenzaun gefahren. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer.
    Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Dinkelscherben. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Dinkelscherben. Dort rangierte am Donnerstagnachmittag ein Lastwagen in der Westendstraße. Dabei geriet das Fahrzeug gegen einen Gartenzaun. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer einfach davon, berichtet die Zusmarshauser Polizei. Den Sachschaden am Zaun schätzt sie auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. (kinp)

