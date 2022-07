Lkw-Fahrer mit 2,36 Promille in Dinkelscherben aus dem Verkehr gezogen

Weil er mit seinem Sattelzug Schlangenlinien fuhr, wurde am Freitag ein Lkw-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Das Ergebnis war schockierend.

Der Laster fiel am Freitagnachmittag in der Hattenbergstraße in Dinkelscherben auf, weil er Schlangenlinien fuhr. Die Polizei kontrollierte den 33 Jahre alten Fahrer des Sattelzugs und stellte Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 2,36 Promille.

Da sich der 33-Jährige unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, wurde er anschließend zur Ausnüchterung in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gebracht. (dav)

