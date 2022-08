Dinkelscherben

Lkw-Fahrer verpasst Autofahrer in Dinkelscherben eine Ohrfeige

Mit einem Lkw-Fahrer ist ein Autofahrer am Dienstag in Dinkelscherben aneinandergeraten.

Mit einem Lkw-Fahrer ist ein Autofahrer am Dienstag in Dinkelscherben aneinandergeraten. Der Streit endete mit einer Ohrfeige. Gegen 12.10 Uhr wollte in der Ustersbacher Straße laut Polizei ein 58-Jähriger an einem haltenden Lkw vorbeifahren. Der 64-Jährige war jedoch gerade dabei, nach einem Ladevorgang rückwärtszufahren, um einen Anhänger anzukuppeln. Beim Passieren kam es dann zum Streit der beiden Kraftfahrer, in dessen Verlauf der Lkw-Fahrer dem 58-Jährigen eine Ohrfeige verpasste. (thia)

