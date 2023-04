Dinkelscherben

07:15 Uhr

Maibaumfeier in Dinkelscherben: Was am Wochenende geboten ist

Mit einer ausgiebigen Feier wird in diesem Jahr auf dem Kirchplatz vor der St.-Simpert-Kirche in den Mai getanzt.

Artikel anhören Shape

In festlicher Stimmung und mit dem traditionellen Tanz um den Maibaum wird der Mai in Dinkelscherben eingeläutet. Was am Wochenende geboten ist.

Die Dinkelscherbener starten am Sonntag wieder mit einer Maibaumfeier in den neuen Monat. Mit einer ausgiebigen Feier wird in diesem Jahr auf dem Kirchplatz vor der St.-Simpert-Kirche in den Mai getanzt. Rund um den Maibaum versammelt man sich ab 17.15 Uhr bei Essen und Getränken an der Maibar. Für alle, die es bis dahin nicht erwarten können: Aufgestellt wird der Maibaum übrigens bereits am Freitag um 16.30 Uhr. Der Brauchtumsverein freut sich hier stets über alle freiwilligen Helfer. Das Programm der Maibaumfeier in Dinkelscherben Zum Programm der Maibaumfeier: Um 17.30 Uhr beginnt der offizielle Teil mit einer kleinen Eröffnung und dem anschließenden Tanz um den Maibaum. Die Musikvereinigung Dinkelscherben sorgt für die musikalische Gestaltung, während der Volkstanzkreis mit dem traditionellen Bandeltanz um den frisch geschmückten Maibaum das Publikum begeistert. Im Anschluss sind alle Gäste noch zum gemütlichen Beisammensein rund um den Maibaum und an der Maibar eingeladen. Für die Organisation der Veranstaltung sowie Essen und Getränke ist der Brauchtums- und Traditionsverein zuständig. Der Eintritt ist frei. (mick)

Themen folgen