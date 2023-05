Mann stürzt mit unversichertem E-Roller und verletzt sich

Durch eine Fahrfehler stürzte der Fahrer eines E-Rollers in Dinkelscherben und verletzte sich. Dann fiel auf, dass das Kleinstfahrzeug kein Versicherungskennzeichen hatte.

Durch einen Fahrfehler hat sich am Mittwoch, 17. Mai, gegen 7.30 Uhr ein 52-jähriger Mann in der Mödishofer Straße in Dinkelscherben verletzt. Bei dem Versuch, von der Fahrbahn auf den Bürgersteig zu wechseln, blieb der Mann mit seinem E-Roller am Bordstein hängen und schlug mit dem Gesicht auf dem Asphalt auf. Dabei zog er sich einen Nasenbeinbruch zu, der im Universitätsklinikum Augsburg behandelt werden musste. Ferner stellten die aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Zusmarshausen fest, dass sein Fahrzeug keinen Versicherungsschutz hatte. Der Mann bekommt nun noch eine Anzeige, weil er gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat. (jah)

