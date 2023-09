Mann wird bei Messerattacke in Dinkelscherben leicht verletzt

Ein Mann bedroht in Dinkelscherben einen anderen und attackiert ihn mit einem Messer. Dieser kommt mit leichten Verletzungen davon.

In Dinkelscherben hat am Donnerstagabend ein Mann einen anderen mit einem Messer attackiert. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Täter sein Gegenüber in der Bahnhofstraße gegen 20 Uhr mit dem Tod und stieß mit einem Messer in Richtung dessen Gesichts. Das Opfer konnte den Angriff abwehren, wurde aber leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei konnte eine Streife den Angreifer überwältigen und das Messer sicherstellen. Gegen den Täter wurde Anzeige erstattet. (jly)

