Maskierter macht sich in Diedorf an Auto zu schaffen

Bewohner in Dinkelscherben melden der Polizei eine verdächtliche Aufzeichnung von ihrer Überwachungskamera.

Anwohner der Schützenstraße in Dinkelscherben haben am Mittwochmorgen festgestellt, dass ihre Überwachungskamera eine maskierte Person aufgezeichnet hatte. Der Mann machte sich mitten in der Nacht (3.40 Uhr) am Auto der Anwohner zu schaffen, teilt die Polizei Zusmarshausen mit. Es kam jedoch weder zu einem Sach- noch zu einem Diebstahlschaden. (kar)