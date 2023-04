Interview

Cellist Maximilian Hornung: "In der Heimat zu spielen, ist durch nichts zu ersetzen"

Plus Der aus Dinkelscherben stammende Cellist ist auf den großen Konzertpodien der Welt sehr gefragt. Nun kehrt er für ein Konzert mit der Musikvereinigung zurück.

Von Gerald Lindner

Sie treten international als Cello-Solist auf. Wie kam der Auftritt mit der Musikvereinigung Dinkelscherben am Ostermontag zustande?



Maximilian Hornung: Der Kontakt lief über die Familie. Meine Eltern leben nach wie vor in Dinkelscherben und sind im Ruhestand. Meine Mutter spielt bei der Spielvereinigung Dinkelscherben Fagott und mein Vater hat nach vielen Jahren Violinist beim Philharmonischen Orchester sein Horn wieder ausgepackt. Beide spielen dort begeistert mit. So entstand die Idee, dass ich in Dinkelscherben auftrete.

Sie arbeiten mit internationalen Stars der Musikszene, sind ja selbst ein Teil davon. Ist es eine große Umstellung, mit Amateuren zu arbeiten?



Maximilian Hornung: Es ist wahnsinnig lustig. Wir haben bei den Proben eine schöne Stimmung. Das Heimatgefühl, dort wieder einmal zu spielen, wo ich aufgewachsen bin, ist durch nichts zu ersetzen.

