Mehr als 2,2 Promille: Frau stürzt auf dem Weg zum Bahnhof

Ein SUV oder der Suff: Wer hat eine Fußgängerin in Dinkelscherben zu Fall gebracht?

Unglücklich verlief der Weg zum Bahnhof für eine Frau in Dinkelscherben. Am Samstagabend gegen 20 Uhr soll ihr ein schwarzer Mercedes SUV beim Einbiegen in die Ustersbacher Straße über den Fuß gefahren sein. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen an den Händen und am Kinn. Unfallspuren konnte die Polizei weder am Ort des Geschehens noch an den Schuhen der Frau feststellen, dafür aber einen beachtlichen Alkoholwert. Die Frau hatte mehr als 2,2 Promille intus. Nun sind die Beamten auf Zeugen angewiesen. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 an. (AZ)