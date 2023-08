Mehrere Einsätze wegen Unwetter im Raum Dinkelscherben

Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und ein umgestürzter Baum – die Feuerwehrleute aus Dinkelscherben und Umgebung hatten am Donnerstagabend viel zu tun. Andernorts war weniger zu spüren.

Ein heftiges Gewitter sorgte am Donnerstagabend für mehrere Einsätze der Feuerwehr im Raum Dinkelscherben. So rückten etwa 50 Einsatzkräfte der Wehren aus Dinkelscherben und seinen Ortsteilen sowie aus Agawang und Uttenhofen zu mehreren Einsätzen wegen vollgelaufener Keller oder überfluteter Straßen an. "Das Gewitter war bei uns besonders stark", sagt der stellvertretende Kommandant der Dinkelscherber Wehr Andreas Hafner.

Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller

In der Marktgemeinde stürzte außerdem ein Baum in eine Oberleitung und beschädigte diese. In anderen Orten im Augsburger Land hatte der starke Regen weniger Auswirkungen. Allerdings: Auch in Kutzenhausen krachte ein Baum auf eine Oberleitung an der Bahnstrecke. Zwischenzeitlich konnten dort keine Züge fahren. Im Raum Dinkelscherben dauerte das schwere Gewitter etwa zwei Stunden lang. Um 20.30 Uhr hatte die Feuerwehr ihren letzten Einsatz des Tages. (kinp)