Dinkelscherben Millionenprojekt startet: Rückhaltebecken Siefenwang soll vor Hochwasser schützen

Nach rund 20 Jahren wird am 20. März das Rückhaltebecken in Siefenwang gebaut. Die Erleichterung ist groß. So ist die Lage beim Hochwasserschutz im Holzwinkel.