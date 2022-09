Dinkelscherben

vor 17 Min.

Mitten in Dinkelscherben entsteht ein neuer Wohnkomplex

So soll der neue Wohnkomplex in der Dinkelscherber Ortsmitte aussehen. Läuft alles nach Plan, ist das Gebäude im Sommer 2024 fertig.

Plus Es wird ein Millionenbau mit zehn Wohnungen, Tiefgarage und Platz für einen Betrieb. Das sind die Pläne für das neue Gebäude neben dem Marktplatz in Dinkelscherben.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Es gibt Gebäude, die prägen das Ortsbild. Das, was momentan in Dinkelscherben neben dem Marktplatz entsteht, könnte so eines werden. Denn der Bau entsteht mitten im Ort, neben dem Marktplatz. Die Bauherren sprechen von einem neuen "Herzstück". Bis die ersten Bewohner in das neue Haus einziehen können, wird es aber noch einige Zeit dauern. Aktuell sind Archäologen auf der Baustelle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen