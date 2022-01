Montessorischule trainiert für die Sozialen Medien

Plus Fit fürs Internet: Das sollen auch die Mädchen und Jungen in der Montessorischule Dinkelscherben werden. Darum wurde ein besonderes Projekt gestartet.

Lehramtsstudierende machen Montessori-Schüler fit für die Zukunft: Einen ganzen Tag lang lernen Grundschulkinder Tipps und Tricks im Umgang mit dem Internet. Dabei erfahren die Schülerinnen und Schüler einiges über die Gefahren im Netz. Das Besondere ist allerdings: Studierende und Kinder profitieren gegenseitig voneinander.