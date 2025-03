Motorradfahrer wird bei einem Unfall leicht verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Dinkelscherben leicht verletzt worden. Der Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Marktstraße auf Höhe der Tankstelle ereignet. Der 61-jährige Motorradfahrer war laut Polizei von Dinkelscherben in Richtung Zusmarshausen unterwegs. Aus der Tankstelle wollte eine Autofahrerin rausfahren. Sie hielt aufgrund des herannahenden Verkehrs an. Dennoch erschrak der Motorradfahrer und bremste stark ab. In der Folge stürzte er mit seinem Motorrad und schlitterte einige Meter auf der Straße. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. (kar)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dinkelscherben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tankstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis