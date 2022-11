Dinkelscherben

Müll-Lkw stößt in Dinkelscherben mit einem Opel zusammen

Mit einem Auto ist ein Müll-Lkw am Montag in Dinkelscherben zusammengestoßen.

Eine 57-Jährige fährt an der Parkplatzausfahrt in Dinkelscherben rechts neben einen Müll-Lkw, um abzubiegen. Doch dieser will ebenfalls nach rechts abbiegen.

Mit einem Auto ist ein Müll-Lkw am Montag in Dinkelscherben zusammengestoßen. Der Unfall war so heftig, dass das Auto der 57-Jährigen abgeschleppt werden musste. Passiert ist der Unfall gegen 14.45 Uhr in der Parkplatzausfahrt von Lidl und Netto. Die 57-Jährige hatte sich mit ihrem Opel zum Abbiegen rechts neben einem bereits in der Einfahrt stehenden Müll-Lkw eingeordnet. Allerdings wollte dieser ebenfalls nach rechts fahren, hatte sich laut Polizei jedoch nicht korrekt, nämlich möglichst weit rechts, eingeordnet. Beim Abbiegen übersah der Fahrer dann den Wagen der Frau und streifte ihn. Am Mülllaster wurde ein Reifen beschädigt, sodass dieser gewechselt werden musste. Verletzt wurde niemand. (thia)

