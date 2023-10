Musical erzählt von den Wundern und Werken des Heiligen Ulrichs

Die Geschichte des Augsburger Bistumspatrons lebt in Dinkelscherben wieder auf. Der Nachwuchs der Pfarreiengemeinschaft überzeugt auf der Bühne.

Das Ende des Sommers läutete vor Kurzem der Nachwuchs der Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben auf besondere Weise ein: über 30 Mädchen und Jungen nahmen die zahlreichen großen und kleinen Besucherinnen und Besucher auf eine musikalische Zeitreise mit und ließen die wichtigsten Stationen, Wunder und Werke des Heiligen Ulrich mit Tanz, Gesang und einigen meist humorvollen, bisweilen nachdenklich stimmenden Erläuterungen wieder aufleben.

Groß war die Aufregung kurz bevor sich am Samstagabend der Vorhang öffnen sollte. Doch schon nach wenigen Minuten war allen Beteiligten im Team um Nicole Seibold, Ulrike Gumpinger und Stefanie Hofmann klar, dass dieser Abend etwas Besonderes für ihre Schützlinge werden sollte. In Anwesenheit von Domkapitular Dr. Thomas Groll, dem Vorsitzenden des Bischöflichen St.-Ulrich-Komitees, erzählte der Heilige Ulrich, gespielt vom 14-jährigen Jakob Eger, von seinem Weg. Wie aus einem jungen Adeligen der Bischof von Augsburg und schließlich 20 Jahre nach seinem Tod der erste offiziell von einem Papst Heiliggesprochene der römisch-katholischen Kirche wurde, berichtete die Wanderin (Theresa Erdt), unterstützt von der Schlauen (Victoria Glink), die dem Publikum immer erklärte, was es nicht wusste.

Musical in Dinkelscherben: Friedensengel und Wunder

Voller Inbrunst kämpften sich die Darsteller bei der Schlacht auf dem Lechfeld durch den Kirchenraum, bis das Erscheinen des Friedensengels (Sophie Reif) Sieg und Frieden brachte. Von diesem Wunder erzählend sang sich ein Trio mit dem Lied „Mama, ich hab heut einen Friedensengel g‘sehn“ in die Herzen des Publikums. Nach der Premiere ließen viele den lauen Abend bei kühlen Getränken und guten Gesprächen auf dem Kirchplatz am „Ulrichsfeuer“ ausklingen.

Pfarrer Dr. Florian Kolbinger dankte allen Darstellern, Musikern und nicht zuletzt der Komponistin Sanni Risch aus Bad Wörishofen für die Darbietungen. Das Ulrichsmusical entstand aus einer Kooperation der Produzentin und Komponistin, der Pfarrgemeinschaft Bad Wörishofen und der Katholischen Jugendstelle Memmingen zum Jubiläumsjahr. Nach den Aufführungen in Bad Wörishofen und Dinkelscherben wird es noch in den Pfarreiengemeinschaften Wittislingen, Seeg im Allgäu und Königsbrunn zu sehen sein. (AZ)

