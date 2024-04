Musikalische Vielfalt beim Frühjahrskonzert in Dinkelscherben

Bei ihrem Frühjahrskonzert präsentieren die drei Orchester der Musikvereinigung Dinkelscherben ein buntes Programm, von Musical-Hits hin zu lateinamerikanischen Rhythmen.

Die Musikvereinigung Dinkelscherben unter der Leitung von Dirigent Gerhard Kratzer präsentierte bei ihrem Frühjahrskonzert in der gut besuchten Reischenausporthalle ein abwechslungsreiches Programm aus verschiedensten Teilen der Musikwelt.

Musikalisch begrüßt wurde das Publikum vom Nachwuchsorchester mit der Ouvertüre „Enjoy the Moment“ von Marcus Götz. Die Jüngsten der Musikvereinigung traten nun erstmals in ihren neuen weinroten Poloshirts auf und durften fünf neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen. Mit „Celtic Air and Dance No. 2“ von Michael Sweeny unternahm das Nachwuchsorchester einen Ausflug in die Welt der traditionellen, irischen Tanzmusik, bevor es mit dem Disney-Klassiker „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ in den musikalischen Dschungel ging.

Trip durch die Musiklandschaft der USA

Anschließend nahm die Jugendkapelle das Publikum mit auf einen vielseitigen Trip durch die Musiklandschaft der USA: Nach einem Medley aus Filmklassiker-Melodien von John Williams und der erst ruhigen, dann sehr schwungvollen „Novena“ von Highschool-Band-Koryphäe James Swearingen wagte sich die Dinkelscherbener Musikerjugend mit „Caravan“ von Duke Ellingtons Orchester auf tänzerisches Samba- und Swing-Territorium. Abschließend präsentierte das Jugendorchester ein Medley aus Rock- und Pop- Klassikern, die im Superheldenfilm „Guardians of the Galaxy“ zu hören sind, und entließ das Publikum mit der „Polkafreude“, einer klassischen Polka der österreichischen Fegerländer, als Zugabe in die Pause. Danach präsentierten die 79 Musikerinnen und Musiker die „Second Suite“ von Komponist Alfred Reed. Diese besteht aus vier anspruchsvollen Sätzen, von denen jeder ein lateinamerikanisches Land mit einem typischen Tanz oder Marsch repräsentiert.

Solostück für zwei Euphonien als musikalischer Höhepunkt

Einen besonderen musikalischen Höhepunkt stellte das Solostück „Two Part Invention“ von Philip Sparke dar, bei dem der Fokus auf zwei Solostimmen für das Euphonium liegt. Die „Two Part Invention“ basiert auf einem musikalischen Konzept Johann Sebastian Bachs, nachdem der Musikant am Besten gemeinsam mit einer zweiten Stimme spielen lerne. Der Dinkelscherbener Euphonist Christoph Schreiner teilte sich die hochkarätigen Soli mit Stefan Berger, seinem langjährigen Musikfreund aus der Brass-Band Woodshokers. Als Gastmusiker bedankte sich Berger, der in seiner Freizeit begeisterter Hobbybäcker ist, übrigens mit einem selbstgebackenen Laib Brot bei den Dinkelscherbener Musikern.

Söder kommt zum Bezirksmusikfest nach Dinkelscherben

Gegen Ende des Konzertes bedankte sich Vorstand Markus Unverdorben bei allen Mitwirkenden und lud das Publikum zum Bezirksmusikfest ein: Vom 16. Bis zum 20. Mai wird dieses Jahr an der Zusam gefeiert – und zum großen Festumzug mit Gemeinschaftschor, bei dem neben den örtlichen Vereinen insgesamt 31 Musikkapellen teilnehmen, hat sich auch Ministerpräsident Markus Söder angekündigt.