Musikalische Virtuosität und Ausdrucksstärke

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein international mit vielen Preisen ausgezeichneter und nicht nur in europäischen Konzerthäusern auftretender Pianist seine musikalische Virtuosität in einem kleinen Konzertsaal unter Beweis stellt. Der von der Fachpresse hochgelobte und vielfach ausgezeichnete usbekische Klaviervirtuose Evgeny Konnov tat es und löste beim Rathauskonzert in Dinkelscherben Begeisterungsstürme aus. Auf bescheidene, fein humoristische Weise führte er in sein musikalisches Programm ein und trug im Anschluss die zwölf Etüden von Franz Liszt mit höchster Virtuosität, ausgereifte Technik und mitreißendem Tempo vor. Tausende Töne prasselten mit rasender Geschwindigkeit auf die Zuhörerinnen und Zuhörer ein. Mit großer Leidenschaft, vollem Körpereinsatz und deutlich spürbarer Emotionalität gelang dem Pianisten so eine personifizierte Interpretation. Rechte und linke Hand schienen sich in einem musikalischen Wettlauf zu befinden. Ein wahres Klanggewitter, welches sich unmittelbar auf das Publikum übertrug. Damit setzte Evgeny Konnov ein Zeichen für internationale Klasse und erhielt frenetischen, langanhaltenden Beifall.

