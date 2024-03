Musikvereine üben und lehren auch das Demokrativerständnis

Der ASM Bezirk 15 Augsburg trifft sich in Dinkelscherben. Der Landrat und ein ehemaliger Bundestagsvizepräsident, haben eine besondere Botschaft.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des ASM Bezirks 15 begrüßte Bezirksvorsitzende Angela Ehinger zahlreiche Musikvereine und die geladenen Ehrengäste. Das Holzbläserensemble des Musikvereins Dinkelscherben umrahmte die Veranstaltung und stimmte die Anwesenden mit schönen Melodien ein. Nach den Tätigkeitsberichten der Bezirksvorsitzenden, des Bezirksdirigenten Gerhard Kratzer, des Jugendleiters Manfred Wagner und des Schatzmeisters Fritz Kraus erfolgte die Entlastung des Vorstands.Der ehemalige Bundestagsvizepräsident Eduard Oswald und Landrat Martin Sailer dankten Angela Ehinger, stellvertretend auch für den gesamten Vorstand, für die ehrenamtlich geleistete Arbeit. Sie bedankten sich auch bei den zahlreich gekommenen Musikvorsitzenden.

Eduard Oswald hält ein leidenschaftliches Plädoyer

In ihren Reden griffen sie einen zuvor geäußerten gesellschaftspolitischen Aspekt auf. Klar und deutlich hoben Sailer und Oswald die Bedeutung und Wichtigkeit der Arbeit in den Musikvereinen hervor. Dort werde auf ganz praktische Art und Weise Demokratieverständnis geübt, gelehrt und gelebt. Die beiden Politiker appellierten an die Vorstandsteams, dieses wertvolle Gut weiter in die Gemeinden zu tragen und antidemokratischen Tendenzen entgegenzutreten. In einem leidenschaftlichen Plädoyer verglich der ehemalige Bundesminister Oswald die Regierungsform mit dem Zusammenspiel eines Orchesters. Es endete mit der Aussage, dass die Demokratie abhängig sei von der demokratischen Stärke ihrer Bürger. Anschließend würdigten Sailer und Oswald die Verdienste von Angela Ehinger mit der Verleihung einer Medaille.

Große Festwoche in Dinkelscherben in Mai

Dinkelscherben wird im Wonnemonat Mai zum Hotspot der Blasmusik. Der Vorsitzende des Musikvereins Dinkelscherben, Markus Unverdorben, stellte den Ablauf dieses großen Ereignisses im Augsburger Land vor und warb für zahlreiche Besuche.

Das Programm zum Bezirksmusikfest 2024 1 / 1 Zurück Vorwärts Donnerstag, 16. Mai: 19 Uhr Blowing Doozy & Fäaschtbänkler Freitag, 17. Mai: (Eintritt frei) ab 18 Uhr MV Aretsried / MV Ziemetshausen und Stainless Brass Samstag, 18. Mai: (Karten unter www.BZMF2024.de) ab 19 Uhr Harmoniemusik Maingründel und Muckasäck Sonntag, 19. Mai: (Eintritt frei) ab 9 Uhr Festgottesdienst im Zelt, 10.30 Uhr Frühschoppen mit der MK Zusmarshausen, 13 Uhr Gemeinschaftschor und Festumzug, 16 Uhr Einzug der Fahnen und Vereine mit dem MV Fischach, 18 Uhr Musikatzen Montag, 20. Mai: (Eintritt frei) ab 17 Uhr Stubenattacke & Alpenblech. Informationen und Kartenvorverkauf auf www.bzmf2024.de



210 Jahre Blasmusik in Dinkelscherben und das 45. Bezirksmusikfest des Musikbezirks kündigen sich an. Am Festumzug beteiligen sich zahlreiche Vereine und Musiker. Diese werden mit Hymnen und Instrumentengruß Bayern, das Augsburger Land, und – so wollen alle hoffen – einen heiteren weiß-blauen Himmel grüßen. Mit harmonischen Klängen endete die Veranstaltung. (AZ)





