Dinkelscherben

vor 51 Min.

"Dinkel 23" kam gut an – doch die Neuauflage für 2024 ist noch nicht offiziell

Plus Den Gästen hat das Straßenfest in Dinkelscherben viel Freude bereitet. Doch der Regen hat möglicherweise mehr Besucher abgehalten. Was nun geplant ist.

Von Ludwig Wenisch Artikel anhören Shape

Ein Bürgermeister sitzt vor allem am Schreibtisch? Nicht in Dinkelscherben. An den Tagen des Festivals Dinkel 23 konnten die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Edgar Kalb von einer ganz anderen Seite kennenlernen: Als Sänger rund Gitarrist der Coverband „Crossfire“, die Rockklassiker aus den 60er- und 70er-Jahren spielt. Die Band mit Kalb und einigen Jugendfreunden hatte sich extra zu einem der ersten Straßenfeste in Dinkelscherben 2011 gegründet. Am Tag nach dem Ende des diesjährigen Dinkel 23 sagt Edgar Kalb in seiner Eigenschaft als Hauptorganisator, das noch gar nicht offiziell entschieden sei, ob es im nächsten Jahr eine Neuauflage gibt.

Der Dinkelscherber Bürgermeister und Festival-Organisator Edgar Kalb rockte am Samstag die "Magic-Stage" mit seiner Band "Crossfire" beim Festival Dinkel 23. Foto: Ludwig Wenisch

Jedes Jahr gebe es einige Monate nach dem Festival eine Nachbesprechung, wo über eine mögliche weitere Auflage des Festivals entschieden werde. „Man muss das aber erst mal setzen lassen.“, meint Kalb: „Nach zwei bis drei Monaten kommen dann die Gedanken für das nächste Jahr.“ Doch es gebe Entwicklungen, die vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken ließen. Dazu gehöre das Engagement der Jugend bei der Durchführung des Festivals. „Es ist wichtig, dass da ein Generationenwechsel kommt“, betont Kalb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen