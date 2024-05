Auffällige Hunde aus Dinkelscherben erneut aus Tierheim verschwunden

Vergangene Woche nahm die Polizei einem Hundehalter drei Hunde weg. Diese hatten zuvor mehrfach für Ärger in Dinkelscherben gesorgt. Nun sind die Hunde verschwunden.

Schon wieder sind die drei schwarzen Labradore verschwunden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Tiere aus dem Tierheim entwendet wurden. Bereits vergangenes Jahr soll der Halter sie unerlaubterweise aus dem Tierheim geholt haben, nachdem sie ihm zum ersten Mal weggenommen wurden. Das berichteten Anwohner unserer Redaktion. Zuletzt sorgten zwei der Labradore für Schlagzeilen. Sie sprangen in Dinkelscherben in einen Hof und töteten elf Hühner. Daraufhin erwirkte die Gemeinde Dinkelscherben einen Durchsuchungsbeschluss, die Polizei rückte beim Halter an und nahm die Hunde mit. Wo die Hunde jetzt sind, ist der Polizei nicht bekannt.

Man könne sich nicht sicher sein, ob tatsächlich der Halter die Hunde aus dem Tierheim in Neuburg entwendet hat. Dies sei zwar naheliegend, allerdings gebe es noch keine Beweise, wie ein Sprecher der Polizei Zusmarshausen meint. Wie er sagt, habe der Hundehalter zumindest von der Polizei nicht erfahren, dass seine Tiere in Neuburg untergebracht wurden. Ereignet hat sich der Vorfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Laut Polizei gibt es im betroffenen Tierheim keine Einbruchsspuren. Seitdem sind die Tiere verschwunden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, habe man den Halter nicht an seiner gemeldeten Adresse angetroffen. "Wir müssen jetzt warten, bis die Hunde irgendwo wieder auftauchen und sie dann wieder einfangen", so ein Sprecher der Polizei. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Neuburg-Donau.

