Neue Ausstellung in Dinkelscherben: Werkschau zwischen Toskana und Reischenau

Plus Der Künstler Diego Manigrasso, der lange in Dinkelscherben wohnte, stellt im Dinkelscherber Zehentstadel aus. Zu sehen sind Ölmalereien italienischer Landschaften.

Von Michael Kalb

Beschreiben Sie Ihre eigene Kunst in wenigen Worten.



Diego Manigrasso: Realismus, Ölmalerei – von Porträts über Landschaften zu Stillleben, ohne zu detailreich zu sein.

Wovon hängt die Wahl der Motive ab?



Diego Manigrasso: Als ich beschloss, meine Malerei auf eine qualitativ höhere Ebene bringen zu wollen, habe ich mit Stillleben angefangen. Da hatte ich alles vor mir und konnte das Licht regulieren. Davon habe ich eine ganze Serie gemacht; danach kam eine Serie von 20, 30 Bildern mit Landschaften. Dann habe ich mich auf Porträts fokussiert. Ich habe festgestellt, dass mich das am meisten interessiert. Wobei ich auch bemerkt habe, dass man sich schnell in dieser Thematik verfängt. Deswegen versuche ich mittlerweile zu kombinieren, also ein Porträt oder eine komplette Figur in einer Landschaft oder eine Figur mit einem Stillleben oder Gegenständen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

