Dinkelscherben

06:00 Uhr

Neue Kindergarten- und Kitagruppen sind in Dinkelscherben geplant

Zwei neue Kindergarten- und zwei neue Kitagruppen sind in Dinkelscherben geplant. Zumindest theoretisch.

Plus Der Marktrat geht davon aus, dass in den kommenden Jahren mehr Kinder betreut werden müssen. Was das mit Corona zu tun haben könnte und wie die Pläne zur Betreuung aussehen.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Zu Beginn der Pandemie hatten viele Menschen plötzlich eine Menge Zeit. Es herrschten Lockdown und Ausgangssperre, man blieb zu Hause. Das Wort Homeoffice, das es so im Englischen übrigens überhaupt nicht gibt, gehört seither zum alltäglichen Sprachschatz. Ein anderes Wort aus dieser Zeit ist dieses: Corona-Baby. Gemeint sind Kinder, die während oder eben etwa neun Monate nach den strengen Ausgangsbeschränkungen zur Welt kamen. Und davon gibt es nicht nur in Dinkelscherben eine Menge. Auf der Hand liegt da, dass diese Kinder bald einen Platz im Kindergarten oder der Kita brauchen. Dinkelscherben will darauf reagieren.

