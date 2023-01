Neue Serie von Autoaufbrüchen im Bereich Dinkelscherben

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden im Bereich Dinkelscherben aus sieben Autos Wertgegengestände gestohlen. Die Polizei hofft auf Videobeweise der Anwohner.

Erneut hat es eine ganze Serie von Autoaufbrüchen im Hoklzwinkel gegeben. In den Dinkelscherber Ortsteilen Ried, Breitenbronn und Holzara wurde an fünf Fahrzeugen die Scheibe eingeschlagen und aus zwei weiteren unversperrten Autos Wertsachen gestohlen.

Passiert sind die Taten Im Zeitraum zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr. Alle Fahrzeuge waren neben oder vor den Häusern der Halter oder in offenen Garagen abgestellt. In den Wagen lagen jeweils von außen erkennbar Taschen oder ähnliche Gegenstände. Um in den Innenraum blicken zu können, räumte der Täter die teilweise verschneiten Autos vom Schnee frei. Entdeckte er entsprechende Gegenstände sah, schlug er bei den versperrten Autos jeweils eine Fensterscheibe ein.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Insgesamt verursachte der Unbekannte einen Sachschaden von rund 5000 Euro. Bargeld aus den vorgefundenen Geldbeuteln konnte er in einer Höhe von 700 Euro entwenden. Polizeichef Raimund Paul hofft nun auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung. "Möglicherweise könnte bei eventuell vorhandenen Kameras auch von nicht betroffenen Anwesen ein mutmaßlicher Tatverdächtiger aufgezeichnet worden sein", sagt er. Zudem appelliert Pauli an alles Fahrzeughalter, keine Gegenstände sichtbar im Auto abzulegen. (thia)