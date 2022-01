Unbekannter beschädigt eine Laterne in Oberschöneberg

Vor einem Einfamilienhaus wird die Dekolaterne mutwillig beschädigt. Anschließend fährt der Täter in einem dunklen SUV davon.

Ein Unbekannter hat am Sonntag die Dekolaterne am Eingang eines Doppelhauses im Eichenweg in Oberschöneberg beschädigt. Anschließend fuhr er in einem dunklen SUV davon.

Polizei sucht Zeugen für Vandalen in Oberschöneberg

Passiert ist die Tat laut Polizei um 21.15 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25 Euro. Da das Kennzeichen seines Autos nicht erkannt werden konnte, bittet die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 um Hinweise. (thia)