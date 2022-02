Dinkelscherben

vor 17 Min.

Personalnot in Pflegeheimen - ist eine neue Schule im Kreis Augsburg die Lösung?

Plus Angesichts einer alternden Gesellschaft ist Personal in Pflegeberufen so gefragt wie nie. Doch woher kommt der Nachwuchs? Die Idee einer neuen Einrichtung im Augsburger Land nimmt Fahrt auf.

Von Philipp Kinne

In der Pflege fehlt Personal. Seit Jahren ist das Problem bekannt, behoben ist es nicht. Während sich einerseits zu wenige Menschen für eine Ausbildung in der Branche interessieren, wird die Gesellschaft insgesamt immer älter. Was tun? In Dinkelscherben wächst eine Idee. Dort gibt es Pläne für eine neue Pflegeschule, um dem Personalmangel im ländlichen Raum entgegenzuwirken. Eine Vision, die noch in den Kinderschuhen steckt, doch immer konkreter wird. Es wäre dort nicht das erste Mal, dass aus eine Vision ehrenamtlicher Helfer Realität wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

