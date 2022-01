Dinkelscherben

Pizza und Pasta aus Apulien: Neue Trattoria in Dinkelscherben

Roberto Don Vito ist der neue Pächter des italinieschen Restaurants in der Dinkelscherber Marktstraße. Unterstützung bekommt er von seiner Ehefrau.

Plus Der Italiener Roberto Don Vito hat das Restaurant in der Marktstraße in Dinkelscherben übernommen. Erfahrung hat der Gastronom bereits.

Von Philipp Kinne

Frische Pizza, Pasta und Spezialitäten aus Apulien - das ist das Konzept von Roberto Don Vito. Er hat das italienische Restaurant in der Dinkelscherber Marktstraße übernommen. Aus der Pizzaria Toscana wurde damit die Trattoria Trattoria Piccola Puglia. Der 50-jährige Italiener hat sich in seiner neuen Heimat schon gut eingelebt. An gastronomischer Erfahrung mangelt es ihm nicht.

