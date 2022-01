Plötzlich gelenkt: Auto und Pedelec stoßen zusammen

Weil er plötzlich die Fahrtrichtung änderte, stieß ein Pedelec-Fahrer in Dinkelscherben mit einem Auto zusammen. Er blieb unverletzt.

Ein plötzliches Lenkmanöver hat jetzt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer mit seinem Wagen und dem Fahrer eines Pedelecs geführt, wie die Polizei aus Zusmarshausen am Neujahrstag mitgeteilt hat. So fuhr ein 81-jähriger Mann aus Dinkelscherben mit seinem Fahrrad mit Elektroantrieb auf der Augsburger Straße in Dinkelscherben in westlicher Richtung. Ein 56-jähriger Mann aus Augsburg folgte mit seinem Wagen dem Radfahrer.

Plötzlich änderte der 81-Jährige die Fahrtrichtung nach Osten, übersah dabei aber während des Rangiervorgangs das hinter ihm fahrende Auto. Der Autofahrer musste nach links auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden.

Fahrradfahrer wird mit der Seite des Autos touchiert

Der Pedelec-Fahrer wurde dennoch mit der hinteren Beifahrertüre seitlich touchiert. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An der Beifahrertüre entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, teilt die Polizei mit. (jah)

