Polizei ermittelt nach Schlägerei in Asylunterkunft in Dinkelscherben

Ein 29-Jähriger wird von einem Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Dinkelscherben angegriffen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

Ein 29-Jähriger ist laut Polizei in einer Asylunterkunft zusammengeschlagen worden. Dem Bericht der Beamten zufolge kam es am Mittwoch gegen 22.30 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit in der Unterkunft in der Burggasse. Der 29-Jährige geriet dabei mit einem 24-jährigen Mitbewohner aneinander. Im Zuge dieses Streits griff dann ein Freund des jüngeren Mannes ein. Er hielt den 29-Jährigen fest, während der 24-Jährige laut Polizei mehrfach mit der Faust gegen den Kopf seines Opfers schlug.

Der Grund für die Schlägerei konnte vor Ort nicht geklärt werden, berichtet die Polizei. Der 24-jährige Angreifer war offen stark betrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Das Opfer erlitt Schmerzen am Kopf, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (kinp)