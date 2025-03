Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Dinkelscherben

Zu zwei Unfällen in kurzer Zeit ist es am Dienstagvormittag in Dinkelscherben gekommen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der erste Unfall zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr an der Einmündung der Mühlangerstraße in die Mödishofer Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Lastwagen, fuhr dort einen geparkten Audi an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro, berichtet die Polizei.

Um 10 Uhr ereignete sich in unmittelbarer Nähe des vorgenannten Unfallortes ein weiterer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Sattelzuges, welcher von der Herrenrothstraße in die Mödishofer Straße abbiegen wollte, streifte dort mit seinem Auflieger einen geparkten Ford. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Ob die Unfallflucht an der Mühlangerstraße möglicherweise ebenfalls von dem Fahrer des Sattelzuges begangen wurde, muss noch ermittelt werden. (kinp)